Мишустин сделал заявление о сроках открытия границ России

Москва, 29 апреля. Пока нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу, включая открытие границ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сегодня, по его словам, правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу до конца года. Кроме того, она отметила, что правительство приняло все возможные меры для того, чтобы поддержать внутренний туризм и предусмотрело соответствующие льготы.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что страна оказалась перед самым сложным этапом борьбы с COVID-19. По словам главы государства, эпидемию удалось затормозить, но пик еще не пройден. В связи с этим он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями, призвав россиян не сорваться на майских праздниках, не ходить в гости и соблюдать режим самоизоляции.