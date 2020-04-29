Проверка Госдумой не останавливает «Радио Свобода» от публикации новых фейков

«Радио Свобода» продолжает распространять недостоверную информацию о ситуации с коронавирусной пандемией, несмотря на проверку Госдумы в отношении издания в связи с публикацией фейковых новостей.

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства ранее заинтересовалась статьями журналистов «Радио Свобода» в связи с публикацией недостоверной информации о развитии коронавирусной инфекции в России. Глава комиссии Василий Пискарев сообщал, что «Радио Свобода» наряду с «Медузой» распространяли недостоверные данные о нехватке аппаратов ИВЛ в российских больницах, фейки о работе российских врачей в Италии, а также о действиях полиции в условиях эпидемии.

По словам Пискарева, подобная деятельность изданий наносит общественный вред, поскольку сеет панику и страх, которые негативно сказываются на здоровье и безопасности граждан. В связи с этим публикации «Радио Свобода» подлежат тщательной проверке. Несмотря на это, СМИ продолжает распространять недостоверные сведения о ситуации с пандемией.

Фейк о нехватке медиков и ИВЛ

Журналистка подконтрольного «Радио Свобода» издания «Север.Реалии» Татьяна Вольтская опубликовала статью под названием «Людей принудительно отключают». Реаниматолог об адских условиях работы». В ней автор ссылается на слова якобы врача-реаниматолога с 25-летним стажем, который рассказывает о нехватке медиков и 1600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Санкт-Петербурга. Примечательно, что источник информации Вольтская предусмотрительно не назвала, ссылаясь на его желание остаться анонимом.

Данная информация была опровергнута председателем городского комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом. Публикация фейковой информации Вольтской вызвала интерес правоохранительных органов, которые пригласили журналистку на дачу показаний. Об этом в Facebook сообщила сама Вольтская, добавив, что на данный момент выступает свидетелем в предварительном следствии в рамках уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Публикация недостоверной информации о нехватке медиков или оборудования в условиях развития коронавирусной инфекции могла нанести ущерб здоровью и безопасности петербуржцев, поэтому и подверглась тщательной проверке правоохранительных органов.

МИД РФ развеял фейк «Радио Свобода»

Другой фейк «Радио Свобода» распространило в связи с ограничениями, введенными государствами в рамках пандемии коронавируса, относительно авиаперелетов. Материал под названием «Оставшиеся в Израиле: мамы с детьми после операций не могут вернуться в Россию» рассказал о сложностях, с которыми столкнулись россияне, якобы застрявшие в Израиле в связи с отменой авиасообщения.

«Последний рейс для возвращающихся из Израиля россиян был 29 марта. После этого улететь в Россию было невозможно. Следующий рейс Тель-Авив — Москва был запланирован на 20 апреля, однако, по словам собеседниц «Радио Свобода», его в последний момент из предназначавшегося для эвакуации превратили в грузовой и самолет улетел в Россию без пассажиров», — сообщалось в статье.

Издание сообщает, что россияне, «застрявшие» в Израиле, вынуждены искать обходные пути для прибытия в Россию, поскольку в посольстве обратившимся якобы посоветовали «быть на связи и напоминать о себе».

Эта информация оказалась недостоверной, причем фейк «Радио Свобода» развеяло посольство России в Израиле. В официальном аккаунте в Facebook представительство РФ сообщило, что в настоящее время известно об около 70 соотечественниках, приехавших в Израиль в целях лечения в местных медицинских учреждениях. В это число входят и сопровождающие их лица. Ситуация с указанными в статье «Радио Свобода» в качестве спикеров россиянками находится под контролем посольства.

Первая семья была размещена в отеле в городе Нетании. Вторая семья не смогла переехать в предложенную гостиницу в связи с отсутствием в ней затребованного россиянами убранства (из-за отсутствия кухни). Однако с ними в постоянном контакте находится сотрудник посольства и помогает в обеспечении всем необходимым. Третья семья отказалась от гостиницы по настоянию лечащего врача и находится в медицинском кампусе.

Другими словами, фейк о «застрявших и оставшихся без поддержки россиянах» был развеян МИД РФ. Ситуация находится под контролем, россияне не получали никаких отказов, вынуждающих их якобы искать обходные пути для возвращения на родину. Между государствами обсуждается возможность запуска специализированного рейса. Кроме того, решается вопрос на уровне государственных властей о продлении виз, которые могут истечь в условиях пребывания на карантине в Израиле.

«Радио Свобода» должно понести ответственность за фейки

Несмотря на проводимую комиссией Госдумы под руководством Василия Пискарева проверку в отношении «Радио Свобода» за публикацию фейков, издание не собирается останавливаться на достигнутом результате и продолжает распространять недостоверные сведения. Подобная деятельность представляет угрозу для общества, ведь появление народной паники, основанной на фейковой информации от СМИ, грозит наступлением негативных последствий для общества.

Большие штрафы и негативные последствия для россиян, судя по всему, не являются основанием для «Радио Свобода» прекращать распространение фейков о ситуации с коронавирусом. Поэтому возглавляемая Пискаревым комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства должна рассмотреть указанные нашей редакцией фейки «Радио Свобода» и принять соответствующее решение. Причастные к неправомерным действиям СМИ лица должны понести ответственность согласно российскому законодательству.