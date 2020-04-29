Хаматова раскрыла альтернативную концовку сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, 29 апреля. Известная актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала, что концовка теленовеллы могла быть другой. Альтернативный финал она раскрыла в прямом эфире в Instagram.

Хаматова провела совместную трансляцию с партнером по съемкам в «Зулейхе» Евгением Морозовым, исполнившим роль коменданта Ивана Игнатова. Актриса заявила, что ей хотелось бы видеть другую концовку сериала.

«Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло не так. А людям не хватило», — рассказала Хаматова.

Актриса уверена, что Зулейха и комендант Игнатов обязательно должны быть вместе. Морозов согласился с партнершей по съемкам и отметил, что главные герои пережили достаточно страданий, поэтому заслужили счастье.

Также актеры раскрыли некоторые детали съемочного процесса. Хаматова и Морозов признались, что на площадке целовались по-настоящему. Актриса высоко оценила работу партнера и отметила, что роль в «Зулейхе» может стать хорошим толчком в карьере артиста, пишут «Дни.ру».

Сериал «Зулейха открывает глаза», который вышел на канале «Россия 1», стал экранизацией одноименной книги Гузель Яхиной. Вокруг теленовеллы возникло много споров. Например, ранее создателей сериала заподозрили в оскорблении чувств верующих. Также у критиков возникли претензии к актерской игре Чулпан Хаматовой.