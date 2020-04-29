Сирии удалось избежать вспышки COVID-19 благодаря политической закалке Башара Асада

Правительство Сирийской Арабской Республики объявило о продлении общенационального комендантского часа, который ранее был установлен в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса в стране. Политолог Юрий Самонкин заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что благодаря политической закалке президента Сирии Башара Асада, стране удалось избежать резкого роста случаев заражения COVID-19.

Решив продлить комендантский час, руководство САР все же ослабило жесткую блокировку экономической деятельности, чтобы тем самым помочь частному бизнесу и государственным рынкам возобновить работу.

«Министерский комитет согласен на открытие всех общественных рынков и всех коммерческих промышленных предприятий и сервисных фирм», — говорится в заявлении правительства, где при этом отмечается, что часы работы предприятий ограничиваются с 8.00 до 17.00. «Все предприятия и магазины должны соблюдать общественную безопасность и дезинфицировать свои помещения», — сказано в сообщении кабмина Сирии.

Правительство начало поэтапное возобновление работы в государственном секторе для полного возвращения к работе всех госслужащих после окончания Рамадана в конце мая. Власти также рассчитывают вскоре отменить карантин в пригороде Дамаска Сайеда-Зайнаб, где ранее обнаружили один из эпицентров распространения болезни — местный шиитский храм.

Правительство президента Башара Асада ввело общенациональный комендантский час после 22 марта, когда в стране зафиксировали первый случай заражения COVID-19. К настоящему времени в САР зафиксированы 43 заразившихся, 21 выздоровевший и 3 умерших от коронавируса.

Ранее руководство Сирии с целью сдерживания эпидемии приняло решение о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без крайней необходимости. Кроме того, власти страны приняли немалое число превентивных мер для борьбы с вирусом в стране. Так, в населенных пунктах по всей Сирии правительственными силами проводится дезинфекция общественных мест. Минздрав страны регулярно рассылает из Дамаска по городам медикаменты для готовности медпунктов к приему больных.

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин в беседе с ФАН уверен, что САР оказалась готова к пандемии больше, чем многие другие страны. Такая ситуация, считает эксперт, сложилась благодаря умению руководства и народа страны выживать в кризисных ситуациях.