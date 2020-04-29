Шерин уверен, что все «придут в ужас» от количества заболеваний на военных кораблях США

Военные корабли, будучи замкнутым пространством, являются благоприятной средой для распространения различных инфекций, в том числе и нового типа коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Александр Шерин.

Заражение на кораблях США

Число членов команды ракетного эсминца USS Kidd с положительным результатом на новый тип коронавируса выросло до 64. Об этом сообщает ВМС США.

Сообщается, что сейчас корабль прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего.

«Сегодня в рамках решительных мер ВМС по борьбе с COVID-19 на борту USS Kidd корабль прибыл на базу ВМС в Сан-Диего. На сегодняшний день 63% экипажа USS Kidd, включая всех, у кого были симптомы и их близкие контакты, протестированы на COVID-19, всего 64 положительных результата», — говорится в тексте заявления, которое было размещено на официальном сайте ведомства.

Ранее говорилось, что вирус был обнаружен у 47 членов экипажа. 24 апреля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd зафиксирована вспышка коронавируса. При этом отмечалось, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач.

«Армия США не бессмертна»

Как отметил Александр Шерин, если проверить, сколько людей на американских военных кораблях болеют другими заболеваниями, то все «придут в ужас».

«Вопрос заключается не в том, насколько мы уязвимы к той или иной ситуации, а как мы вообще относимся к ней. Когда появляется новость о том, что человек зашел в лифт и тот оборвался и разбился, то вообще жутко в лифты заходить. Но мы делаем это ежедневно. Американская армия не является бессмертной. Она уязвима, абсолютно не непогрешима», — пояснил Александр Шерин.

По его словам, инфекция могла разным способом попасть на судно. Он допустил, что это произошло через письма родных и близких, если они ими пользуются, через какую-то бумажную документацию.

«Может быть, путем каких-то посылок, продуктов питания. Может, кто-то убыл в отпуск из контрактников, а потом вернулся обратно. Способов огромное количество. Может, каким-то воздушно-капельным путем это все передается в связи с заходом в какие-то порты. Это многонациональная страна, у разных рас различное восприятие организма к той или иной инфекции. Густонаселенное помещение, какой-то объект, часть территории — это всегда является зоной повышенной опасности для инфекционных заболеваний. Чем больше людей в малом пространстве, тем выше риск», — добавил Александр Шерин.

То, что такие вспышки эпидемии происходят на территории кораблей, где постоянная кучность людей, нормальный процесс. Это благоприятные условия для распространения определенных инфекций, уверен политик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.