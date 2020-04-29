Регионы РФ предложили организовать общественные работы для потерявших доход из-за COVID-19

Москва, 29 апреля. В России предложили организовать общественные работы для людей, потерявших заработок из-за пандемии коронавируса. С подобной инициативой обратились в Совет Федерации власти Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.

Как считают в администрациях этих регионов, нужно организовать и профинансировать общественные работы на федеральном уровне, например, приняв специальную государственную программу.

По данным издания «Парламентская газета», к примеру, в Оренбургской области считают, что в РФ нужно принять федеральную программу дополнительной поддержки занятости населения в регионах.

«В нее можно было бы включить «организацию временной занятости работников, общественные работы и опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения», — говорится в сообщении.

Бурятия тоже выступает за организацию общественных работ в качестве государственной меры поддержки. Кроме того, о необходимости введения подобных мер говорят и в Брянской области: там просят выделить финансирование, на которое организуют работы для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Напомним, российские эпидемиологи приступили к первому этапу разработки плана по отмене в регионах ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, экс-глава Минздрава РФ Владимир Стародубов. По его словам, специалисты определят критерии выхода из режима самоизоляции.

Он также добавил, что данная работа будет завершена к 5 мая. При определении критериев эпидемиологи будут опираться на «тренд заболевания». Условием для послаблений будет переход трека заболеваемости из плюсового в отрицательный.