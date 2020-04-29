Экс-помощница Байдена обвинила его в изнасиловании

Москва, 29 апреля. Экс-помощница бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты от Демократической партии 77-летнего Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании, сообщает Fox News.

Байден является главным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Ранее Business Insider сообщил, что Рид написала на Байдена заявление в полицию Вашингтона, обвинив в сексуальных домогательствах.

По словам Рид, политик в 1993 году домогался ее, будучи сенатором. Экс-помощница рассказала, что инцидент произошел в коридоре сената США, Байден положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера. Представители Байдена назвали эти обвинения ложными.

Рид отметила, что решила сделать заявление после того, как Хиллари Клинтон заявила о своей поддержке Байдена. Она призналась, что всю жизнь поддерживала демократов и голосовала за Клинтон в 2016 году.

«Но все же, я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу, Джо Байдену, который меня изнасиловал», — заявил Рид.

Она напомнила, что Клинтон и ранее позволяла мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей подверг сомнению мнение ряда политологов, считающих, что Байден возьмет себе в вице-президенты якобы имеющую большое влияние в Демократической партии участницу предыдущей предвыборной гонки с Трампом США Хиллари Клинтон, которая в случае победы на выборах будет фактически управлять государством.