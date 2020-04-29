«Коронапсихоз», утечка в ZOOM и русофобия в Чехии. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Утечка информации из видеосервиса ZOOM, русофобия в Чехии, а также коронавирусный сепаратизм в российских регионах. Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске своей авторской программы «Слово на свободе».

Информационные угрозы для гражданского общества

За последний год, выступая на площадке Общественной палаты РФ, я неоднократно говорил о главных информационных угрозах для гражданского общества. На первое место я ставлю «фейковые новости», на второе — чудовищную зависимость в России от иностранных операционных систем.

Сейчас во время самоизоляции и дистанционного рабочего режима огромное количество совещаний и конференций, а также школьных уроков проходит через видеосервис ZOOM. Эта американская компания за несколько месяцев выросла в 30 раз: программой пользуется более 300 миллионов человек по всему миру. Однако с точки зрения безопасности ZOOM не надежен, и множество частной информации утекает в Сеть. Распространился термин «зумбомбинг», когда хулиганы вторгаются в видеоконференции. Так, например, известен случай, когда в Калужской области, во время урока православной культуры через ZOOM злоумышленники включили детям порно.

Коронапсихоз или последствия пандемии

Когда закончится пандемия коронавируса — останется множество проблем. Помимо безработицы и финансовых трудностей я выделяю психическое здоровье населения, подорванное информационным прессингом со стороны фейков. На граждан идет масштабный поток лживой информации, общество к такому не готово.

Из-за информационного вируса люди сорятся друг с другом, между ними возникают подозрения, и как следствие недоверие.

Региональный сепаратизм

Отдельно я бы хотел остановиться на недобросовестных губернаторах и мэрах, которые свою неспособность навести порядок маскируют под тему коронавируса. Все беды они сваливают на москвичей и питерцев, которые ездят по стране и распространяют заразу.

Таким образом, чиновники сеют вакханалию в своих регионах и возбуждают ненависть в обществе, призывая ставить блокпосты на границах городов. Но большинство людей и без радикальных ограничительных мер соблюдают самоизоляцию.

Куда идут деньги европейских налогоплатильщиков?

Хочется понять, как в условиях пандемии себя проявляют европейские бюрократические структуры, такие как НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ВОЗ? Почему о них сейчас так мало слышно? Как они помогают своим гражданам в борьбе с коронавирусом? А ведь европейские налогоплательщики на содержание этих организаций тратят огромные деньги.

Русофобия в Чехии

В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который участвовал в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Монумент находился на площади Интербригады без малого 40 лет.

На днях в чешских газетах появилась информация о готовящемся покушении на мэра и старосту Праги. СМИ пишут о задержанном российском агенте, который якобы прибыл в город, чтобы отравить градоначальника, и таким образом отомстить за снос памятника.