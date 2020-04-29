Эпидемиологи РФ разрабатывают план выхода из режима самоизоляции в регионах

Москва, 29 апреля. Российские эпидемиологи приступили к первому этапу разработки плана по отмене в регионах ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, экс-глава Минздрава РФ Владимир Стародубов.

По его словам, специалисты определят критерии выхода из режима самоизоляции.

«В первую очередь для этого необходимо уточнить уровень заболеваемости по каждому региону. Эти данные и позволят определить критерии, по которым можно начать выход», — заявил Стародубов.

Он также добавил, что данная работа будет завершена к 5 мая. При определении критериев эпидемиологи будут опираться на «тренд заболевания». Условием для послаблений будет переход трека заболеваемости из положительного в отрицательный.

«Другими словами, количество заболевших должно постоянно снижаться. Именно это определяет спад пандемии. И именно это станет одним из основных критериев готовности региона к выходу из изоляционного режима», — пояснил академик.

Поскольку эпидемиологическая ситуация быстрее всего развивается в Москве, то столица станет примером для других регионов по постепенному выходу из карантина.

Стародубов пояснил, что отмена ограничений будет происходить постепенно. По его оценке, в Москве послабления режима можно будет вводить через пару недель при условии падения заболеваемости.