Юшков призвал Украину готовиться к новым реалиям «транзитной жизни» после 2025 года

Украине придется оптимизировать свою газотранспортную систему (ГТС) после окончания контракта на транзит газа с «Газпромом» в 2025 году. Об этом Федеральному агентству новостей заявил эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление гендиректора оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона об угрозе остановки транзита российского газа через пять лет.

Транзит под угрозой

В интервью изданию РБК Сергей Макогон сообщил, что российский газовый концерн после окончания пятилетнего контракта в 2025 году прекратит экспорт газа через Украину, так как к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.

«Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — убежден топ-менеджер.

Кроме того, запуск «Турецкого потока» по дну Черного моря в начале 2020 года лишил украинскую ГТС порядка 15 млрд куб. м годового транзита, который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию.

«Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы», — пояснил Макогон.

Через север выгоднее

Аналитик в сфере энергетики Игорь Юшков заметил, что логика в отказе «Газпрома» от украинского транзита есть. По его словам, помимо всевозможных политических противоречий и крайне негативного отношения сторон друг к другу, к такому сценарию могут может привести экономическая выгода транспортировки газа через через северные маршруты.

«У нас сейчас вся добыча уходит на север — на месторождение Бованенковское. Она сейчас основная ресурсная база газа. Если мы посмотрим на карту, то будет видно, что северный маршрут более предпочтителен. Протяженность маршрута от Ямала до Германии гораздо меньше через «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»», — выразил мнение Юшков в беседе с ФАН.

Кроме того, когда на Украине говорят о конкурентных тарифах для «Газпрома», то тут за экспорт газа в Европу приходится платить «Нафтогазу» или новому оператору украинской ГТС, а это другие компании.

«В случае с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2» «Газпром» платит себе. Он платит своим дочерним компаниям, чтобы транспортировать газ от Ямала до территории России. Весь морской участок «Северного потока — 1» и весь пакет акций «Северного потока – 2» принадлежит «Газпрому». Только на территории Германии начинаются этапы, когда он платит ГТС других структур», — сказал собеседник ФАН.

Новые газовые реалии после 2025

По словам аналитика, уже сейчас украинская ГТС не модернизируется, и какой уровень износа у нее будет после 2025 года, никто сказать не берется. Это еще один аргумент в пользу отказа «Газпрома» от «украинского коридора» после окончания контракта.

«Украине следовало бы готовиться к новым реалиям транзитной жизни, а именно приходить к некой оптимизации ГТС и убирать излишние мощности. Понятно, что 200 млрд кубов через Украину никто качать не будет. Им нужно оптимизировать трубы, то есть с европейцами и «Газпромом» обсудить вопрос, в какие страны он [«Газпром»] готов периодически прокачивать газ транзитом через Украину. Эти трубы они оставят, а все остальное разбирают и не будут тратить силы на поддержание их технического состояния», — добавил он.

Напомним, что Российская Федерация и Украина в декабре 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу сроком на пять лет. Согласно договоренностям, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в последующие.