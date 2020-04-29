Миро рассказала, как адвокат Федосеевой-Шукшиной пошла войной на Жорина и села в лужу

Москва, 29 апреля. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Рынник подставила народную артистку из-за своего непрофессионализма, считает блогер Елена Миро.

Речь о заявлениях юриста о том, что Федосееву-Шукшину якобы «кинули» на деньги и оставили без квартиры обманным путем, и провернули эту схему новый муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов и его адвокат Сергей Жорин.

Миро с недоумением задалась вопросом, как Вербицкая-Линник догадалась «идти войной на Жорина и его клиента Алибасова и кричать на всех углах, что Федосееву-Шукшину подставили и развели на бабки, даже не предположив, что у Жорина есть неопровержимое доказательство обратного».

Это доказательство — видеозапись того, как Федосеева-Шукшина сама подписала дарственную на квартиру на имя Алибасова, Миро опубликовала в своем ЖЖ.

«Всем, надеюсь, очевидно, что Лидия Федосеева-Шукшина отписывает квартиру, пребывая в здравом уме, отличном настроении и более, чем добровольно?» — поинтересовалась она.

По мнению Миро, хороший адвокат, «прежде чем открыть рот и что-то изречь, обязательно предусмотрит вариант того, что у адвоката противника есть что-то в рукаве». Конечно же, у Жорина был козырь в виде этой записи, но Вербицкая-Линник этого не учла.

«Это, я считаю, прокол. Большой профессиональный прокол», — подчеркнула она.

Блогер с сарказмом добавила, что сама адвокат претендует на звание «звездного адвоката». По крайней мере, так юрист презентует себя в своем аккаунте в Instagram.

«Это выдает Вербицкую-Линник с ушами: она просто завидует Жорину, считая почему-то, что тот занял ее место», — уверена Миро.

По мнению женщины, адвокату Федосеевой-Шукшиной она доверила бы отстаивать только чистоту сантехники в своем доме.

Отметим, что громкий скандал вокруг недвижимости вдовы Василия Шукшина уже не в первый раз привлекает внимание Миро. До этого она безапелляционно заявила, что «бабка Лидия заигралась».