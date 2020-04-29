Доцент Андреев дал советы россиянам по соблюдению самоизоляции на дачах

Доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Вадим Андреев заявил, что соотечественники, которые соберутся поехать на майские праздники на свои дачи, обязательно должны соблюдать самоизоляцию и там.

Заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал продление президентом страны Владимиром Путиным периода нерабочих дней до 11 мая включительно.

Несмотря на то, что режим самоизоляции, длящийся с 28 марта, в действии, россияне на майские праздники все равно по старой традиции отправятся на дачные и приусадебные участки, отметил Вадим Андреев. И это может стать проблемой.

«Что можно посоветовать людям, чтобы постараться в эти дни не заразиться? Ну, если ехать на дачу, то только — за забор! На свежем воздухе, на ветерке, все оно лучше, чем в квартире сидеть. Но ни с кем не встречаться. Ни с толпой друзей, ни со знакомыми, ни с соседями, как это обычно бывает — ведь всю зиму не виделись», — обратил внимание Андреев.

По словам собеседника ФАН, общаться и взаимодействовать необходимо только со своей семьей, с теми, кто вместе с вами живет.

«В общем, вышел из квартиры, сел в машину, приехал на дачу, вот и сиди там за этим забором. Ну, так мы обычно и делаем», — отметил доцент РМАНПО.

Андреев, как специалист в медицинской области, заверил в том, что мы обязательно победим коронавирусную инфекцию.

«В нашей истории уже были и чума, и «испанка» (испанский грипп. — Прим. ФАН), и свиной грипп, и атипичная пневмония, — напомнил эксперт. — Конечно, победим этот COVID-19! Иначе Земля была бы сейчас пустая…»

На данный момент, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России 99399 зараженных, включая 5841 — за последние сутки. По этому показателю наша страна находится на восьмом месте в мире.

10286 (+3903) человек выздоровело, 972 (+108) — умерло. Если брать первую десятку по количеству заболевших, то в РФ самая низкая смертность от COVID-19 — 0,93% от общего числа зараженных. Лидер здесь Франция — 14,05%.

Ранее известный врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что низкая смертность в нашей стране — достижение российских медиков.