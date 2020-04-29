Никас Сафронов рассказал, сколько «вложил» в своего внебрачного сына

Москва, 29 апреля. Художник Никас Сафронов заявил, что вложил не менее 100 тысяч долларов в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского.

Ранее Пресненский суд Москвы отказался признать требования гражданина Литвы, который называет себя сыном художника. Причиной стало то, что молодой человек не явился на два судебных заседания. По какой причине он пропустил заседания, неизвестно.

Как пишет издание «Московский комсомолец», художник рассказал, что несколько лет назад он согласился помогать Дмитрию. Тот со своей стороны пообещал закончить школу и взяться за ум. В какой-то момент он действительно начал выполнять обещания: устроился в театр, поступил в институт. Однако скоро мужчина начал употреблять алкоголь. Тогда Сафронов перестал помогать Цибульскому.

«Я вложил в него 100 тысяч долларов, даже не делая анализ на ДНК, хотя с его мамой у нас не было страстной любви», — подчеркнул Сафронов.

Как объяснил Сафронов, он выполнил перед сыном все свои обязательства. Больше помогать ему он не намерен.

Ранее Сафронов рассказал, что он познакомился с внебрачным сыном 15 лет назад. Тот пришел к нему в качестве клиента, однако затем объяснил, что является сыном Сафронова и попросил художника о помощи. Сам Сафронов не был уверен, что молодой человек действительно его сын, но отказывать в помощи не стал.

Как объяснил Сафронов, он регулярно давал молодому человеку деньги, чтобы тот занимался бизнесом. Однако тот не справился, а деньги потратил. Спустя некоторое время Цыбульскому все же повезло, он начал зарабатывать и даже вернул часть средств Сафронову. Тогда молодой человек попытался узаконить свое родство с Сафроновым и даже взять его фамилию. Но оформление документов сорвалось.