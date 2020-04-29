Батыршин рассказал, что ждет медиаиндустрию после пандемии коронавируса

Москва, 29 апреля. Средства массовой информации попали в список сфер, которым пришлось перестроить свою работу под новые реалии из-за эпидемии коронавируса. Большинство журналистов вынуждены работать в режиме самоизоляции. Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин рассказал, как изменился просмотр телепередач, а также что ждет медиаотрасль после завершения пандемии.

По его словам, в настоящий момент большинство сотрудников телеканала переведены на дистанционную работу. Выпуски новостей, монтаж программ и редактирование текста происходят в домашних условиях.

«Очень важно, чтобы люди вернулись из самоизоляции и не потеряли навыки. Дистанционная работа очень сильно в этом помогает», — считает Батыршин.

Он отметил, что формат удаленной работы никак не повлиял на производительность труда, передает телеканал «МИР24».

«Большинство людей в нашей компании — это люди, влюбленные в свою работу. Они ее любят больше, чем собственную семью, поэтому и остаются в ней. Журналистика — это не то место, где ты можешь заработать много денег», — говорит Батыршин.

При этом он подчеркнул, что среди сотрудников телекомпании есть те, кто заразился опасной инфекцией. Часть из них в тяжелом состоянии. Некоторые проекты, которые требуют больших затрат или площадок, пока отложены.

«Но мы готовы к тому, что половину тех программ, которые мы планировали в этом году снять или заказать производителям, нам придется вывести из оборота, к сожалению», — рассказал Батыршин.

По его словам, эпидемия коронавируса нанесла сильный удар по всей телевизионной индустрии. Большинство телеканалов вынуждены работать в условиях падения рынка телерекламы. Варианты развития событий и выхода из сложившихся условиях обсуждаются в рамках Национальной ассоциации телерадиовещателей.

«Первый сценарий (назовем его позитивный) — это падение рынка телерекламы порядка 15%, стрессовый — 30%. Если говорить о радио: позитивный — падение рынка рекламы на 30%, стрессовый — 50%. Уход людей, снятие бюджетов в Интернете, я думаю, будет таким: позитивный сценарий — 30%, негативный — 50%», — рассказывает Батыршин.

Батыршин думает, что доходы вернутся на прежнюю основу к концу 2021 года. Однако для этого телеиндустрии придется заручиться поддержкой федерального правительства.