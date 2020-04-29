Башар Асад успешно восстанавливает экономику Сирии в сотрудничестве с Россией

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля 2019 года, Крым и САР подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. В беседе с Федеральным агентством новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил успехи экономического развития Сирии и Республики Крым за год совместного сотрудничества.

В документе говорилось о совместных планах торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Соглашение одобрило правительство Российской Федерации 6 августа 2019 года.

Практически сразу два крымских промышленных предприятия начали поставлять свою продукцию в Сирию в 2019 году. Данный интерес стали проявлять представители разных отраслей крымской экономики.

В прошлом году основу экспорта из Крыма в Сирию составила гречиха – более 196 тысяч долларов. Импорт цитрусовых товаров из Сирии на полуостров достиг $14 тысяч. Также ранее сообщалось, что в 2017 году в Крым из Сирии импортировали товары (бумага и полиграфическая продукция) на более чем 35 тысяч долларов.

«Говорили, что Крым убытки принесет, потеряем много денег, но мы решаем две проблемы в одной – и Крым развивается, и союзная Сирия. Взаимодействие с Россией приносит успешное развитие сирийской экономики. Крым и Сирия получают дивиденды, они успешно развиваются. Россия, при помощи субъектов Южного федерального округа, поддерживает Сирию и дает ей возможность развития», — заявил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой за первый год сотрудничества составил 312,6 тысячи долларов. Есть соглашение о сотрудничестве Крыма как региона России и провинции Латакия, раньше его уже дополняли соглашением в сфере сотрудничества между нашими портами. Это составной элемент транспортной программы.