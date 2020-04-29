The National Interest восхитился российским «летающим танком» Ка-50

Вашингтон, 29 апреля. Американские журналисты восхитились российским вертолетом Ка-50. Авторы издания The National Interest назвали аппарат «летающим танком».

В первую очередь журналисты отметили вооружение и крепкую броню вертолета. Также эксперты высоко оценили маневренность Ка-50, который на Западе называют «черной акулой». Достичь высоких показателей российскому вертолету помогают два винта, один из которых расположен в хвосте.

«Эти два основных винта вращаются в противоположных направлениях и дают Kа-50 очень высокую степень маневренности и производительности, по сравнению с типичными вертолетами с хвостовым винтом», — говорится в статье.

Кроме того, журналисты оценили систему катапультирования пилота Ка-50, которая редко встречается на вертолетах. «Летающий танк» устроен таким образом, что перед катапультированием лопасти винтов разрушаются.

Отметили авторы The National Interest и способность Ка-50 переносить ракеты класса «воздух-земля», а также 30-миллиметровую пушку вертолета. Помимо этого, журнал утверждает, что кабина «черной акулы» способна выдержать патроны калибра 23 миллиметра, а композитный материал винтовых лопастей устойчив к обстрелам из автомата.

Ранее The National Interest рассказал, какие российские подлодки «невидимы» для ВМС США. Журнал высоко оценил субмарины проекта «Ясень».