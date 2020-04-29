Клинцевич назвал «отмазкой» заявление Трампа о «лучшей в мире системе тестирования» США

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что огромное количество заболевших коронавирусом американцев обусловлено дорогими медицинскими услугами в США.

Ранее американский президент Дональд Трамп в Twitter сообщил, что столь большое (более миллиона) число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране — это результат хорошо работающей системы тестирования инфекции.

«Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования — лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше», — написал он.

Однако с такой оценкой не согласен российский сенатор Франц Клинцевич, по мнению которого в случае с распространением пандемии важна не столько система тестирования, сколько система здравоохранения в целом.

«Это отмазка. Сегодня ВОЗ не случайно на первое место поставила Россию с точки зрения медицинского обеспечения — у нас и тестирования больше, и вовремя были приняты меры для купирования инфекции, что привело к тому, что количество зараженных у нас меньше. Другое дело, что сегодня в силу отсутствия дисциплины у некоторых россиян мы вынуждены снова и снова продлевать режим самоизоляции. Но еще же важен другой показатель — количество смертей, который у нас довольно низок, намного меньше, чем у США. К тому же эти люди не должны были погибнуть в принципе, но это произошло из-за заражения, то есть COVID-19 ускорил течение других болезней, об этом надо говорить», — сообщает Клинцевич.

Возвращаясь к заявлению Дональда Трампа, сенатор подчеркнул, что американская медицина по методике работы врачей действительно одна из лучших в мире, но она не рассчитана на борьбу с пандемией такого масштаба.

«Медицина, может быть, и хорошая, но вот сама система здравоохранения является антинародной и антисоциальной, у них эта тема не поднимается пока, потому что заболевшие люди не идут лечиться, это очень дорого. Каждому вылечившемуся от инфекции выставляются счета в 73 тысячи долларов. Ну ладно, одну треть покроет какая-нибудь слабенькая страховая, но оставшиеся 50 тысяч абсолютная масса американцев просто не в состоянии [оплатить]. Не так давно американские врачи рассказывали историю, когда они оказывали экстренную помощь мужчине средних лет, он находился в критическом состоянии и, находясь при смерти, он спросил: «Вы извините, а платить за это кто будет?» Ну разве это нормально? Эту систему здравоохранения нельзя назвать человеческой», — продолжает сенатор.

Соответственно система здравоохранения США не может в должной мере обеспечить безопасность населения страны, так как простым американцам остается только скрывать заражение и пытаться выживать дома.

«Да, действительно, многие на волне нигилизма заявляют, что ничего страшного, что все можно пережить. Но, так скрывая заболевание, они все равно коммуницируют, заражают окружающих — вот в чем беда. И остановить сегодня распространение пандемии в США при тех методах, которые они проводят, очень и очень тяжело, практически невозможно, как и Трампу — выиграть новые выборы», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения COVID-19, умерли почти 58 тысяч человек. По количеству заразившихся США значительно опережают любую другую страну мира — в Испании, которая находится на втором месте по количеству выявленных случаев, их насчитывается всего около 232 тыс.