Федосеева-Шукшина осталась без двух московских квартир

Москва, 29 апреля. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина осталась без двух квартир. Родственники народной артистки РСФСР намерены помочь 81-летней женщине вернуть недвижимость.

Петербургскую квартиру Федосеева-Шукшина подарила внучке Анне (дочери Марии Шукшиной). Несколько лет назад девушка продала недвижимость в Северной столице. Актриса судилась с родственницей, но суд проиграла.

Кроме того, Анне бабушка подарила недвижимость в Финляндии, однако потом потребовала вернуть ее. Сейчас ситуация с финским жильем находится в подвешенном состоянии.

Наиболее остро стоит сейчас вопрос с квартирой на улице Бочкова в Москве — именно там Федосеева-Шукшина жила со своим супругом, писателем Василием Шукшиным. Артистка ранее разделила квартиру между двумя дочерями — Марией и Ольгой. Старшая дочь переписала свою долю на внучку писателя Анну, которая впоследствии продала ее за пять миллионов рублей.

«Фактически это значит то, что в любой момент в квартиру, где живет Лидия Николаевна, могут подселиться посторонние люди», — пояснил юрист Дмитрий Кузьмичев, подчеркнув, что никто их не сможет выгнать, поскольку они законные собственники.

Внучка Шукшина заявила, что продать свою долю ее вынудила родная тетя Ольга, требовавшая отказаться от доли. По словам юристов, сделку можно оспорить, поскольку девушка официально не предлагала другим владельцам приобрести ее долю.

Еще одной проблемой стала квартира в Новой Москве, которую Федосеевой-Шукшиной покупала Мария. Эту жилплощадь артистка отписала своему супругу, продюсеру Бари Алибасову.

«Мы узнали, что Алибасов переоформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря, — сказала адвокат Юлия Вербицкая в беседе с Kp.ru. — Сейчас Лидия Николаевна отправила Бари Каримовичу нотариально заверенную претензию с требованием вернуть ей эту недвижимость».

По мнению Ольги Шукшиной, Алибасов женился на ее матери из-за корыстных целей. Теперь дочь намерена бороться за то, чтобы квартира осталась в их семье. Сама актриса теперь живет в собственной квартире на птичьих правах.