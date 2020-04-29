На карантине. Дмитрий Копотилов, группа «Русский Размер». ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Сегодня мы побываем в гостях у солиста культовой группы 90-х «Русский размер» Дмитрия Копотилова.

Музыкант и продюсер рассказал нам, как проводит время на самоизоляции: помогает среднему сыну делать домашние задания — выучил русский язык, знает, как решать математические задачи, написал два сочинения по литературе.

Кроме того, Дмитрий гуляет с младшими детьми по квартире и на балконе — даже разработал собственную методику.

Шоумен признается, что первое время пытался ничего не делать и смотреть целыми днями фильмы, однако, это быстро надоело.

Артист желает всем зрителям и читателям ФАН здоровья, ничем не болеть, призывает всегда наслаждаться жизнью и надеется на скорую встречу на концертах группы «Русский размер».