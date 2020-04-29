Сирия, 29 апреля. Мирный житель погиб в результате детонации мины в северной части Хамы. Восемь террористов сбежали из тюрьмы в городе Аль-Баб в Алеппо. Грузы с техникой США были переброшены в район нефтяного поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре на вертолетах, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: лишились четырех своих боевиков в результате взрыва в населенном пункте Тель ас-Саман севернее Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: временно перекрыли въезд в город Африн на северо-западе Алеппо; задержали подозреваемого в организации теракта в Африне; упустили восемь заключенных террористов ИГ1 в городе Аль-Баб в Алеппо.

Соединенные Штаты: перебросили военную технику в район поля Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что ВС Турции распорядились о временном закрытии свободного въезда в город Африн в целях обеспечения безопасности. Подобные меры были приняты в качестве реакции на взрыв, прогремевший в административном центре кантона накануне. Напомним, детонация заминированной цистерны с бензином произошла на рыночной площади. Отмечалось, что жертвами теракта стали порядка 90 человек.

Между тем был арестован мужчина, подозреваемый в организации взрыва. По данным представителей мэрии турецкой провинции Хатай, его задержали сотрудники сил безопасности ВС Турции. Личность арестанта пока устанавливается.

Поступила информация о том, что два дня назад из тюрьмы в городе Аль-Баб сбежали восемь террористов «Исламского государства». Беглецы до сих пор не были пойманы. Как известно, место лишения свободы находится под контролем боевиков протурецкой группировки «Дивизия аль-Хамза». Никакой информации о том, каким образом заключенным удалось покинуть тюрьму, пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает об очередном взрыве в зоне контроля курдских боевиков. СВУ было активировано в момент проезда одного из высокопоставленных членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Инцидент произошел в городе Мухаймида к северо-западу от Дейр-эз-Зора. О последствиях взрыва пока ничего неизвестно. Предполагается, что в установке бомбы на обочине дороги замешаны террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Тем временем в район месторождения Аль-Омар были переброшены грузы с военной техникой и материально техническим обеспечением. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), их доставка осуществлялась на вертолетах ВВС возглавляемой США международной коалиции. Напомним, накануне на данном направлении также состоялись рейды SDF и сил США. Этому предшествовала недавняя вылазка террористов ИГ неподалеку от нефтяного поля.

Провинция Ракка

Поступили сведения о взрыве заминированной машины в населенном пункте Тель ас-Саман к северу от административного центра провинции. По информации новостного портала Al Nour, в автомобиле находились четыре боевика «Демократических сил Сирии» (SDF), все они погибли при взрыве. В его организации обвиняются подпольные ячейки боевиков «Исламского государства». Однако связанные с группировкой медиапорталы пока не заявляли о причастности террористов к произошедшему.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о детонации мины в окрестностях населенного пункта Маан к северу от Хамы недалеко от границы с соседним Идлибом. На СВУ подорвался тракторист из числа местных жителей, занимавшийся обработкой сельскохозяйственных угодий. В результате взрыва мужчина погиб, а его напарник получил ранения. Вероятно, мина была заложена еще во время оккупации этих территорий боевиками вооруженной оппозиции.

Напомним, несмотря на то, что город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) осенью 2016 года, приступить к работам по его зачистке стало возможно лишь после освобождения в августе 2019-го «Латаминского котла», границы которого проходили в непосредственной близости от Маана.

1 Организация запрещена на территории РФ.