Федоров рассказал о «вымывании механизмов защиты» Отечества, унаследованных от дедов

Соединенные Штаты ведут активную антироссийскую пропаганду по всему миру через очернение памяти об СССР. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что посольство США в Будапеште намерено профинансировать проекты, способствующие «правдивому признанию» событий венгерской истории. Особенный упор должен быть сделан на событиях нацистской и советской «тираний». Диппредставительство намерено потратить на эти цели по 25 тысяч долларов для каждой участвующей в этой программе организации. Деньги должны пойти на создание фильмов, проведение выставок и исследований, а также конференций и дискуссий. Федоров объяснил, зачем американцы готовы тратить столько средств на низкосортную пропаганду в маленькой европейской стране.

«Конкуренцию наций никто не отменял, — сказал парламентарий. — Согласно официальной доктрине Соединенных Штатов, Россию надо «сдерживать», а лучше вообще ликвидировать. Об этом говорили многие официальные лица, в том числе бывший министр обороны США Картер Эшли, который неоднократно заявлял, что РФ как государства не должно существовать».

Для осуществления этой цели, по словам депутата, нужны инструменты — «идиоты из сопредельных с Россией государств», которые станут «солдатами и боевиками», готовыми идти воевать с нашей страной.

«Вот украинцев организовали, грузин тоже — теперь дело за венграми, — считает собеседник ФАН. — На всех них воздействуют с помощью технологий «мягкой силы». Ведь с целью подготовки людей для того, чтобы они шли умирать за чужие интересы, их сначала надо отобрать (примерно 1-2 из 100) и идеологически воспитать определенным образом. Такая работа ведется по всей Европе и уже довольно давно».

Федоров напомнил, что именно Австро-Венгрия 100 лет назад придумала такой политический проект, как Украина. Результат этой придумки сегодня — развязанная киевским режимом война в Донбассе.

«Поэтому не стоит недооценивать идеологическую обработку Штатами венгерского населения — она может сыграть в их пользу и через год, и через 10 лет. Это долгосрочный проект, лежащий в парадигме конкуренции наций. Что делать в этих условиях нам? Ответ на эти «удары» надо искать не в головах политтехнологов, а в исторически отработанных нашими предками механизмах защиты и обороны российского государства», — убежден парламентарий.

По его словам, один из самых важных таких «механизмов» — особый статус Отечества, который пока нигде у нас не отражен. И это огромный недостаток российской правовой системы, ведь под словом «Отечество» всегда подразумеваются суверенитет и территориальная целостность государства.