ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 22 регионах РФ

Москва, 29 апреля. Федеральная служба безопасности провела спецоперацию по задержанию подпольных оружейников в 22 регионах страны. В результате действий правоохранителей были закрыты семь подпольных мастерских по переделке оружия под боевое. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По имеющейся информации, спецоперация проводилась совместно с представителями МВД России. В результате из незаконного оборота было изъято 95 единиц огнестрельного оружия.

«Автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, а также 17 кг взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов», — говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли порядка 167 артиллерийских боеприпасов и 16 приспособлений для бесшумной стрельбы. Силовикам удалось остановить деятельность семи мастерских по производству огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.