Акури выразил Овце признательность за помощь Ливии в борьбе с COVID-19

Тобрук, 29 апреля. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф Акури в ходе телефонного разговора с послом Германии в Ливии Оливером Овцой 28 апреля обсудил последние события в Ливии. Об этом сообщает арабское издание Parliament.

Оливер Овца заверил ливийцев в том, что Германия продолжает поддерживать стабильность в Ливии, а также подчеркнул необходимость объединения усилий государств в борьбе с пандемией COVID-19. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, в свою очередь, выразил правительству Германии признательность за помощь в борьбе с пандемией и поддержку муниципалитетов — по словам Акури, эти действия высоко ценят ливийские граждане.

В то же время Турция продолжает снабжать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии боевиками из сирийского Идлиба, доставляя их через Стамбул в Триполи, несмотря на угрозу распространения пандемии — в Турции зафиксировано свыше 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в Триполи ожидают прибытия воздушного борта Airbus 320 ливийских авиалиний. Отметим, основными «пунктами приема» боевиков на территории ПНС в настоящее время являются Триполи и Мисурата — соседствующие регионы уже прекратили транспортное сообщение с этими городами, опасаясь распространения пандемии.

Как неоднократно заявлял официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари, все случаи заболевания коронавирусом в Ливии — привозные.