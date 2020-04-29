ФСБ задержала банду, вывозившую из России тонны драгоценных металлов

Москва, 29 апреля. Федеральная служба безопасности задержала членов группировки, вывозившей из России в Германию платину, палладий и родий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что членами банды были граждане России и Литвы. Силовики остановили грузовик на границе России и Белоруссии. При осмотре транспортных средств был найден 21 мешок с 11 тоннами перемолотых автомобильных катализаторов.

При этом в их составе были драгоценные металлы на общую сумму в 200 миллионов рублей. На складах преступной группировки выявили золото и серебро общей массой более 162 килограммов, свыше 700 килограммов перемолотых автокатализаторов. Последние содержали платину, палладий и родий.

Стоимость изъятого груза — свыше 10 миллионов рублей. Кроме того, силовиками были найдены значительные суммы наличных денег.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух выходцев из стран Средней Азии за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористам. В пресс-службе отметили, что задержанные – двое мужчин 1997 и 1999 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статьям за приготовление к совершению преступления и участие в деятельности террористической организации.

Также сотрудники ФСБ пресекли попытку провоза оружия и боеприпасов на границе России и Казахстана. Инцидент произошел в Курганской области. В пресс-службе уточнили, что в машине правоохранители обнаружили два охолощенных автомата Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра девять миллиметров, 53 пули такого же калибра, а также станок для изготовления патронов.