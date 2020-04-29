Иркутские районные чиновники исчезли после выезда к месту лесного пожара

Иркутск, 29 апреля. Сотрудники администрации Усть-Кутского района Иркутской области пропали после выезда к месту лесного пожара. Об этом рассказала глава аппарата районной администрации Марина Косыгина.

«О местонахождении своих сотрудников, которые указаны на видео, мы до сих пор ничего не знаем. Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли они и здоровы», — сообщила она.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на мэра Усть-Кута Александра Душина, обвинил чиновника из районной администрации в поджоге леса. Кроме того, на видео сотрудника администрации удерживала группа людей.

Как отметила глава аппарата администрации Усть-Кутского района в беседе с ТАСС, исчезновение чиновников может быть связано с этим видео. В администрации думают, что чиновников удерживают силой.

«У наших сотрудников был спутниковый телефон, но на связь они не вышли ни вчера, ни сегодня. Предполагаем, что телефон у них забрали», — рассказала Косыгина.

Сами госслужащие заявили, что снимали с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию, пишет «Газета.ру». Косыгина подтвердила, что сотрудники администрации накануне отправились в район возгорания на лодке, чтобы проверить сообщения о новых очагах возгорания. Во главе группы стоял первый вице-мэр района Михаил Барс.

Сейчас к месту пожара выехали полицейские и представители прокуратуры. В администрации ждут, что правоохранители заберут чиновников. Отметим, что в связи с данным инцидентом СУ СК РФ по Иркутской области уже организовало доследственную проверку.