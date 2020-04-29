Коронавирус 29 апреля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Число заболевших новым типом коронавируса в Соединенных Штатах превысило миллион случаев, а в РФ провели более 3,3 миллиона тестов на COVID-19. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 29 апреля

— Всего зараженных 3 145 098 (+70 663 за сутки) — Скончались 218 004 (+3369 за сутки) человек — Выздоровевших 962 546 (+31 270 за сутки) пациента

Данные по России на утро 29 апреля

На 29 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 99 399 (+5841), выздоровело 10 286 (+1830), умерло 972 (+108). Лидерство по числу новых заболеваний удерживают Москва (+2220), Московская (+686) и Санкт-Петербург (+290).

Данные по Украине на 29 апреля

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 29 апреля было зафиксировано 9866 (+456 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 250 человек (+11 за сутки), всего выздоровело 1103.

Самая большая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Черновицкой области (+60 человек), Тернопольской области (+44 человека) и в Киеве (+43 человека).

COVID-19 унес больше, чем Вьетнам

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило один миллион человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Всего за время эпидемии нового типа коронавируса в США скончались более 59 тысяч человек. Напомним, что во время войны во Вьетнаме США потеряли 58 220 американских граждан.

Количество сделанных тестов на COVID-19 в Штатах превысило 5,6 миллионов.

Тесты в России

На территории России было проведено свыше 3,3 миллиона текстов на выявления нового типа коронавируса, сегодня под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию находятся 199 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 3,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 199 тысяч человек», — говорится в тексте сообщения.

При этом, добавили в пресс-службе, за последние сутки в стране было проведено 164 тысячи тестов.