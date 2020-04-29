Комиссия Рады доказала непричастность России ко взрывам на складе ВСУ в Балаклее

Расследование депутатов Верховной рады неожиданно опровергло версию о причастности России ко взрывам на военных складах Украины, тиражировавшуюся в годы президентства Петра Порошенко.

Украинский нардеп, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пожаловался в Facebook, что его обвиняют в работе на Россию. Связаны эти обвинения с результатами деятельности возглавляемой Арахамией Временной следственной комиссии ВР по взрывам боеприпасов на военных складах в 2014–2018 годах.

Чем же не потрафил Арахамия своим оппонентам, большая часть которых являются креатурами экс-президента Украины? Чтобы разобраться в этом, сначала познакомимся с украинскими особенностями хранения старых боеприпасов.

«Мина замедленного действия»

По данным на далекий уже 2008 год, на 56 украинских арсеналах, базах и складах стратегического и оперативного уровней хранилось около 2,2 млн тонн ракет и боеприпасов. А на 86 складах и пунктах размещения тактического уровня — еще около 155,5 тысяч тонн.

Из этой взрывоопасной номенклатуры за 2008–2014 годы было утилизировано около 207,1 тысяч тонн, что составило менее половины от плановых показателей. Все остальное из-за нехватки средств на модернизацию хранилищ и своевременную утилизацию вылежавших все мыслимые сроки боеприпасов продолжало храниться там, где было складировано еще в советские времена. То есть очень часто — просто под открытым небом.

Понимали ли на Украине, к каким фатальным последствиям может привести такая практика? Конечно, понимали. Украинские специалисты не раз отмечали, что тысячи тонн проржавевших, покрытых от усталости металла микротрещинами боеприпасов, содержащих взрывчатое вещество, которое с течением времени начало менять свои свойства, становясь более чувствительным к внешним воздействиям, бесконечно «куковать» на открытых площадках баз хранения и арсеналов не могут!

Однако поскольку ВСУ длительное время финансировались по остаточному принципу, ничего поделать с этой «миной замедленного действия» украинцы не могли, да и не очень-то и хотели. В конце концов, всегда можно было подыскать более «выгодное» применение бюджетным средствам, чем тратить гривны на обустройство каких-то там арсеналов.

Последствия оказались печальными.

Настоящий армагеддон

6 мая 2004 года на складе 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов в Запорожской области произошло возгорание, в результате которого начали взрываться артснаряды и другие боеприпасы. От взрывов погибли пять человек, еще четыре были ранены. Полностью пожар удалось потушить лишь к 19 мая. Высота пламени во время ЧП над Новобогдановкой достигала 300 метров, а снаряды разлетались на расстояние до 10 километров.

23 июля 2005 года ситуация в той же Новобогдановке повторилась, но с менее масштабными последствиями. Пожар удалось локализовать уже за 3,5 часа, а в пострадавших оказалась лишь одна женщина с осколочным ранением.

После госпереворота в Киеве и начала гражданской войны в Донбассе уровень контроля за хранением боеприпасов на объектах ВСУ серьезно понизился. Взрывы 2004–05 годов были еще «цветочками». «Ягодки» поспели к 2015 году.

29 октября 2015 года пожар с последующей детонацией снарядов вспыхнул на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области, подконтрольном Киеву. Взрывы гремели всю ночь, и только 30 октября пожарные смогли приступить к тушению огня. К вечеру Луганская военно-гражданская администрация сообщила о ликвидации пожара и прекращении взрывов. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. Кроме того, было повреждено 1,7 тысячи квартир и частных домов.

8 марта 2016 года в Станично-Луганском районе Луганской области в населенном пункте Геевка произошел несанкционированный взрыв на складе боеприпасов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб военнослужащий.

Оба ЧП официальные лица из числа тех, кто дорвался в Киеве до власти после «Евромайдана», поторопились объяснить происками «сепаратистов и Москвы». Доказательств, впрочем, приведено так и не было.

23 марта 2017 года все повторилось в городе Балаклея Харьковской области. Около 3 часов ночи на территории 65-го арсенала центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ вспыхнул пожар на площадках хранения артиллерийских снарядов. Вскоре снаряды начали детонировать, что привело к распространению пожара на трети территории арсенала, чья общая площадь составляет 368 гектаров. Это был настоящий армагеддон.

Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжал наступать, а снаряды — детонировать. Вокруг исторгающего огненные протуберанцы арсенала была организована семикилометровая «зона безопасности», а зона в радиусе 50 км — объявлена чрезвычайной. Из-за пожара началась эвакуация города и прилегающих к военным складам сел.

Всего пришлось эвакуировать 36 тысяч человек — лишь это позволило избежать массовых жертв. Тем не менее, в ходе ЧП погибло пять и получили серьезные ранения еще четыре человека. От огня и взрывов было повреждено 265 зданий. Пожар на территории арсенала продолжался еще несколько дней, пока там не выгорело и не взорвалось все, что могло гореть и взрываться…

Дрон-камикадзе и остальные

Катастрофа в Балаклее вызвала на Украине большой резонанс. В условиях продолжающейся АТО причиной случившегося закономерно была объявлена диверсия. Эту версию подкрепил тот факт, что в диверсию уверовали не только в Киеве, но и, по совершенно понятным причинам, в Донецке и Луганске.

При этом официальное расследование случившегося велось как минимум странно. Первыми к обследованию места происшествия были привлечены сотрудники Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С.Бокариуса. Результаты их экспертизы получились настолько «неоднозначными», что у харьковцев отобрали собранные ими материалы и отправили в Киев. Дальнейшим расследованием обстоятельств катастрофы в Балаклее занялась СБУ, принявшаяся разрабатывать версию о налете на арсенал дрона российского производства.

Отдельные независимые эксперты на Украине, впрочем, кулуарно заявляли, что причины взрывов следует искать в желании украинского военного командования скрыть следы продажи боеприпасов «налево». Но таких «излишне догадливых» быстро заставили заткнуться.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, его зам Анатолий Матиос, а также руководство СБУ приложили все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы убедить общественность в причастности к балаклейской трагедии «диверсантов-сепаров с дроном-камикадзе». Наиболее рьяно идею с коварным беспилотником отстаивало руководство СНБО Украины в лице председателя Петра Порошенко и секретаря Александра Турчинова.

Луценко, Порошенко, Турчинов и Ко предпочли умолчать о том, что куда большую опасность, чем пресловутые «сепары», для ВСУ представляло казнокрадство отдельных представителей украинского военного ведомства, а также сами тонны старых и потому взрывоопасных боеприпасов, на утилизацию которых не было ни денег, ни времени. Из этого прямо следовало, что у Балаклеи обязательно будет продолжение.

Оно последовало в конце сентября того же года.

«Локализовать огонь невозможно»

Вечером 26 сентября 2017 года начались пожар и сопутствующая ему детонация боеприпасов на 48-ом арсенале МО Украины в городке Калиновка Винницкой области. По документам, на арсенале хранилось около 188 тысяч тонн боеприпасов, включая реактивные снаряды для РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».

Сценарий Балаклеи повторился. Уже через пару часов главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов пересказывал обстоятельства ЧП.

«Грохот слышен за 200 километров, зарево и разлет боеприпасов видны также на расстоянии до 50 километров. Локализовать огонь уже невозможно. Взрывы в данный момент усиливаются. Никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. Следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов, и тогда удастся оценить размер беды…» — писал он.

Пока Бутусов мрачно описывал кошмар, творившийся в Калиновке и ее окрестностях, советник президента Украины Юрий Бирюков демонстрировал в соцсетях несгибаемый оптимизм. Он сообщал, что, мол, тушим-тушим, вот-вот все потушим. И вообще, почти ничего не взорвалось и почти никуда не разлетелось.

Правда, массовую эвакуацию местного населения и «закрытие» неба для самолетов Бирюков все же признал. Видимо, это так надломило советника президента, что он решил честно признаться, почему на Украине склады с боеприпасами все чаще взлетают на воздух.

«Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год — 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление, чуть меньше 5 миллиардов гривен, — объяснил Бирюков. — Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования — банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен».

Получается, советник Порошенко озвучил именно то, что всем вменяемым людям на Украине было понятно еще весной. Но затем, видимо, начальство вставило ему «фитиль» за излишнюю откровенность — и Бирюков мгновенно забыл о выложенных прямо на грунт штабелях ржавых снарядов и крайне скудных средствах, отпущенных Киевом на утилизацию этого смертоносного хлама. Вместо этого советник совершенно серьезно объявил, что военнослужащий одного из постов перед самым началом пожара доложил о странном звуке.

«Периметр охранялся надежно, так что, да, похоже на беспилотник», — добавил Бирюков.

В общем, вновь да здравствует диверсия! В русле заданного Киевом тренда так называемые «диверсии» в тылу ВСУ продолжали множиться и после ЧП в Калиновке.

«Имеет место вражеская диверсия»

3 мая 2018 года вновь шарахнуло на территории технической площадки все того же 65-го арсенала в Балаклее. Площадь возникшего вслед за первыми взрывами пожара достигла 35 гектаров, было зафиксировано не менее 40 взрывов снарядов. Из Балаклеи эвакуировали около 1500 местных жителей. Окончательно справиться с огнем удалось только 8 мая.

В ночь на 9 октября возле города Ичня прогремели взрывы на технической территории 6-го арсенала ВСУ. В радиусе 30 километров от места ЧП было закрыто воздушное пространство. Движение железнодорожного транспорта и автотранспорта было приостановлено. На тушение возникшего пожара бросили несколько сот спасателей и до сотни единиц специальной техники. Из зоны возможного поражения пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек…

Депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук, со ссылкой на свои источники, объявил произошедшее терактом.

«По моей информации, имеет место вражеская диверсия, теракт!.. Это жестокая реальность! Это война!» — заявил Мосийчук.

Ичня ближе всего к России, поддержал его Бутусов.

«Туда беспилотник так же долетит, как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение!» — добавил главред «Цензор.нет».

Карту с «рукой Москвы», непрерывно гадившей Украине на ее склады, порошенковские генералы, нардепы и СМИ продолжали активно разыгрывать вплоть до того момента, как «Порох» проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. И тут произошло неожиданное.

В октябре 2019 года в Верховной раде была сформирована Временная следственная комиссия из 12 нардепов по взрывам на военных складах боеприпасов в 2014–2018 годах. Возглавил ВСК председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Последний явно имел мандат от Зеленского — нарыть побольше компромата на Порошенко и его приближенных.

Начал Арахамия свое расследование с изучения самого известного ЧП — мартовской катастрофы 2017-го в Балаклее.

После новогодних праздников протеже Зеленского сквозь «наслоения» невнятных рапортов СБУ добрался до материалов самой первой экспертизы, проведенной в Балаклее сотрудниками харьковского НИИ судебных экспертиз. Эти материалы настолько впечатлили главу ВСК, что он вызвал на заседание комиссии директора НИИ профессора Александра Клюева.

Ох, не зря в свое время Киев поторопился изъять у харьковцев материалы первичного исследования места ЧП! Показания Клюева полностью опровергли версию СБУ и Генпрокуратуры Украины о подрыве арсенала в Балаклее при помощи некоего «дрона-камикадзе», запущенного «сепаратистами».

Процитируем документ ВСК:

«На заседании Комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С.Бокариуса профессор Клюев А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в городе Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия».

Арахамия открывает «ящик Пандоры»

25 апреля сайте Рады появился текст первичного отчета комиссии. Он вызвал у читателей столько эмоций, что на следующий день Арахамия счел необходимым сделать некоторые пояснения.

«Результаты [экспертизы] показали, что «воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия, — написал глава ВСК на своей страничке в Facebook. — Судя по размеру воронки, для этого в землю быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки… И таких воронок было до десяти!»

Проще говоря, не было никакой диверсии Москвы или «сепаров». Зато была другая диверсия, к которой, без сомнений, было причастно как командование ВСУ, так и охрана арсенала в Балаклее. Только этим объясняется тот факт, что на крупнейшем арсенале ВСУ прямо посреди отлично просматриваемой и тщательно охраняемой технической территории были закопаны взрывные устройства, чей подрыв позже привел к человеческим жертвам, а также уничтожению боеприпасов и военного имущества на сумму более чем 12 млрд гривен.

Важнейшей предпосылкой для катастрофы таких масштабов стало продолжительное хранение в арсенале под открытом небом большого количества подлежащих утилизации старых боеприпасов. А причиной — явное желание кого-то из комсостава ВСУ скрыть масштабные хищения боеприпасов и военного имущества в Балаклее. На это прямо намекала как схема преступления, нацеленная на сокрытие улик, так и последующие действия подконтрольных Порошенко правоохранительных органов, направивших следствие по заведомо ложному пути — ради спасения тех на Украине, кто наживался на подпольной торговле оружием.

Заметим, что по документам значительную часть сгинувших в балаклейских взрывах боеприпасов составляли те, что еще не вылежали свой срок хранения, то есть вполне годились к использованию. Не надо быть провидцем, чтобы догадаться: их успели тайно вывезти с территории 65-го арсенала центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ еще до 23 марта 2017 года. А вот где они потом «всплыли» — у защитников ли Донбасса или ближневосточных джихадистов — вопрос открытый.

Точно так же пока нет ответа на вопрос, какие из взрывов на украинских военных складах произошли вследствие головотяпства с хранением боеприпасов, а какие, как в Балаклее, для сокрытия факта хищения имущества ВСУ.

Пока с полной уверенностью можно говорить лишь о двух выводах из произошедшего. Во-первых, своим расследованием Давид Арахамия и его ВСК открыли настоящий «ящик Пандоры», за что председатель фракции «Слуга народа» ожидаемо попал под огонь критики «порохоботов». Во-вторых, это расследование фактически похоронило столь активно продвигавшуюся Порошенко, Турчиновым и иже с ними версию о причастности «сепаратистов и Москвы» к взрывам на украинских арсеналах.

Если первое нам интересно, как говорится, исключительно со спортивной точки зрения, то второе не может не радовать. В конце концов, когда ложь посрамлена, а истина восторжествовала, это всегда хорошо и правильно, не так ли?