Две известные марки листового чая уйдут с российского рынка

Москва, 29 апреля. Концерн Unilever отказался от продажи в России листового чая марок Lipton и Brooke Bond, чай будет продаваться только в пакетиках.

В пресс-службе компании отметили, что на рынке останется только самая популярная форма чая этих брендов – в пакетиках. Листовой чай будет выходить под премиальным брендом Sir Thomas, а также маркой Saito, которая появилась на рынке прошлым летом.

В Perekrestok.ru и Ozon сообщили, что чай Lipton и Brooke Bond можно купить только в пакетиках, а сеть «Магнит» листовой чай этих брендов не закупает.

По данным исследовательской компании Ipsos, Lipton является самым узнаваемым брендом чая в России, обойдя Ahmad и Greenfield. Однако по потреблению первое место занимает Greenfield (44%), обгоняя Lipton (39%) и Tess (29%).

Ранее нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия сообщила, что чай хорошо борется с усталостью, если в день пить не более двух чашек. Если потреблять напиток в большем количестве, он снижает работоспособность мозга и притупляет реакцию.