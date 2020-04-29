Китайские ученые сделали новое открытие о гендерных предпочтениях коронавируса

Пекин, 29 апреля. Мужчины, заразившиеся коронавирусом, в два раза чаще, чем женщины, попадают в реанимацию и умирают. К такому выводу пришли медики из Пекина.

По словам врача из госпиталя Тунжэнь Яна Цзинькуя, почти с самого начала эпидемии SARS-CoV-2 в Ухане местные медики стали замечать, что жертвами COVID-19 мужчины становятся в два раза чаще, чем женщины. Биологи выдвинули теорию, что причина этого кроется в том, что клетки легких мужчин содержат в себе гораздо больше молекул рецептора ACE2, которые используются коронавирусом для заражения. Правда, затем мнения специалистов разделились.

Цзинькуй со своими коллегами изучили более тысячи историй болезни пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом они принадлежали к разным возрастам и социальным группам, имели разный достаток.

В итоге они пришли к выводу, что мужчины и женщины одинаково заражаются коронавирусом, но шансы погибнуть или получить серьезные осложнения выше у пациентов мужского пола. Так, среди жертв коронавируса 70% составили мужчины, примерно такое же процентное соотношение между мужчинами и женщинами было выявлено среди пациентов, оказавшихся в реанимации и нуждавшихся в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще один любопытный момент, на который указали медики, связан с тем, что аналогичная гендерная картина заболеваемости наблюдалась и во время атипичной пневмонии в Китае в 2003 году. По мнению врачей, это может быть связано с тем, что возбудитель атипичной пневмонии, как и SARS-CoV-2, использовал рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких и других тканей тела человека.

Авторы нового исследования полагают, что информацию о различии в характере развития COVID-19 у мужчин и женщин нужно учитывать при выборе методик лечения пациентов, уже заразившихся новой коронавирусной инфекцией, так и для прогнозировании дальнейшей эволюции эпидемии.