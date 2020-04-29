Глава Минэнерго РФ назвал сроки стабилизации цен на нефть

Москва, 29 апреля. Глава Министерства энергетики России Александр Новак назвал сроки стабилизации цен на нефтяном рынке — он надеется,что ситуация прояснится в мае-июне.

«Надеюсь, что ситуация в мае-июне станет более-менее понятной», — сказал российский министр в интервью «Газете.ру».

Он подчеркнул, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу 2020 года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. По словам министра, делать какие-то прогнозы по ценам на топливо в нынешних условиях бессмысленно.

Кроме того, Новак считает, что в следующем месяце начнется восстановление бизнеса, а многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Это, по его мнению, повлияет на увеличение спроса, который, по словам министра, снизился из-за того, что «две трети населения Земли находится на самоизоляции».

Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи черного золота. Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны — члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, однако цены не восстановились и волатильность сохраняется, напомнил НСН.