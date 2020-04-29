В ЦБ отреагировали на предложение МВД предоставить доступ к банковской тайне

Москва, 29 апреля. В Банке России не поддержали предложение МВД РФ о расширении доступа правоохранительным органам к сведениям, содержащим банковскую тайну. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе отметили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранителей в соответствии с действующим регламентом. В Центробанке также напомнили, что два года назад регулятор поддержал передачу в отдельных случаях в следственные органы сведений, составляющих банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления.

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым, так как приведенные факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия», — приводит «Интерфакс» сообщение ЦБ.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором попросил дать ведомству доступ к банковской тайне, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях, указал «Царьград». В министерстве заявили, что правоохранители не могут своевременно получить необходимую информацию для пресечения финансовых преступлений, что позволяет злоумышленникам вывести из банков крупные суммы денег, добавил «ФедералПресс».