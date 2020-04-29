Группа КОПЕНGАGЕН сыграет благотворительный концерт в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 29 апреля. В среду, 29 апреля, в 17.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт группы КОПЕНGАGЕН. Музыканты сыграют в прямом эфире небольшой акустический сет в поддержку врачей и всего медицинского персонала.

КОПЕНGАGЕН — рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 2010 году. Их энергетика и драйв заряжают, их песни уже стали хитами, а основной изюминкой коллектива является необычное сочетание двух вокальных линий.

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения, как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

Реквизиты указаны на сайте больницы: http://botkinhosp.org/pomoch-bolnitse

Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).