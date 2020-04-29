Мисмари анонсировал реформы в Ливии, необходимые для восстановления страны

Бенгази, 29 апреля. Ливию ожидают кардинальные перемены, о которых уже в ближайшее время сообщит фельдмаршал Халифа Хафтар. С таким заявлением выступил накануне на канале Alhadath официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. Кроме того, он отметил, что до выхода из затяжного внутриливийского кризиса осталось совсем недолго.

По словам Мисмари, командование ливийской армии наблюдало на протяжении восьми лет, пока Организация Объединенных Наций и международное сообщество безуспешно пытались найти решение для урегулирования ситуации в Ливии. Он добавил, что за все это время международная организация так и не смогла пресечь вмешательство Турции во внутренние дела североафриканского государства и прекратить беспредел террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавшего Триполи.

Спикер ЛНА подчеркнул, что уже в ближайшие дни командование ливийской армии займется вопросом урегулирования кризиса в Ливии для восстановления страны и ее дальнейшего развития, для чего потребуются серьезные реформы. Он выразил надежду на то, что международное сообщество, ООН и арабские государства проявят определенную степень ответственности для того, чтобы поспособствовать этим инициативам, направленным на улучшение ситуации в Ливии и укрепление суверенитета страны.

Также в своем выступлении Ахмад аль-Мисмари объяснил, что для возвращения Ливии к мирной жизни и дальнейшего ее процветания необходим всеобъемлющий национальный консенсус. Он заявил, что ЛНА в настоящее время активно занимается разработкой плана действий для выхода из внутриливийского кризиса. Еще спикер отметил, что уже в ближайшее время страну ожидает переходный период, необходимый для того, чтобы вернуть мирную жизнь в североафриканское государство при помощи волеизъявления ливийского народа, пока не будет сформирована полноценная конституция.

В своем заявлении для СМИ Мисмари обратил внимание на то, что ливийские граждане поддерживают Ливийскую национальную армию и командующего Халифу Хафтара, что доказали массовые демонстрации, прошедшие на улицах Бенгази, в Тархуне, Зинтане, а также в других населенных пунктах на востоке и юге страны.

«Они обозначили свою позицию, выразив поддержку ЛНА. Именно командующий ЛНА продвигает политику национальной направленности. Шаги, которые совершает Хафтар, востребованы в ливийском обществе», — отметил спикер ливийской армии.

Кроме того, он рассказал, что перемены не коснутся работы Палаты представителей Ливии, которая осуществляла свою деятельность еще до заключения Схиратских соглашений. По его словам, политическое соглашение прежде всего должно принять марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи. Для этого он предложил провести референдумы в районах, контролируемых боевиками незаконных вооруженных формирований ПНС, которые должны проходить под контролем международных наблюдателей. Спикер ЛНА уверен, что при подобном подходе без вмешательства в процесс волеизъявления со стороны террористов и Сарраджа 98% ливийцев поддержат инициативу Халифы Хафтара.

«Я призываю ПНС и все группировки в Триполи разрешить проведение референдума под наблюдением ООН в Триполи касательно предпринимаемых шагов командующего ЛНА. Если международное сообщество одобрит его, организовать референдум в районах, находящихся под контролем группировок, включая Триполи, Мисурату, Злитен, Хомс и другие районы, при условии, что эти участки будут находиться под международным наблюдением без вмешательства ополченцев или Сарраджа. При подобном подходе по результатам голосования мы увидим поддержку 98% ливийцев», — заявил Мисмари.

В заключение спикер ливийской армии напомнил, что ПНС представляет исключительно интересы запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, а не населения Ливии, поскольку полностью контролируется Анкарой. Он констатировал, что крепкая воля ЛНА, доказанная в боях с боевиками и в политическом поле, поспособствует преодолению затяжного кризиса в североафриканском государстве для достижения суверенитета и обретения ливийцами прежнего достоинства.

1 Организация запрещена на территории РФ.