Подаренного Путиным японскому губернатору кота поместили в карантин из-за коронавируса

Токио, 29 апреля. Сибирский кот по кличке Мир, которого российский лидер Владимир Путин в феврале 2012 года подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, помещен в карантин. Об этом в среду рассказал сам губернатор.

Как уточнил японский политик, животному тоже может угрожать заражение коронавиурсом. По данным издания ТАСС, кот соблюдает изоляцию в доме Акиты Норихисе Сатакэ.

«Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом», — подчеркнул японский политик.

Акита Норихисе Сатакэ выразил надежду, что скоро ситуация с распространением коронавируса стабилизируется и эпидемия спадет.

«Прошло уже восемь лет, как Мир стал членом нашей семьи. Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — подчеркнул он.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что нет никаких доказательств передачи коронавируса через домашних животных человеку.

Агентство Associated Press сообщило, что в штате Нью-Йорк у двух кошек подтвердился коронавирус. Одна из кошек заразилась от свое хозяина, вторая, скорее всего, во дворе, поскольку у хозяина COVID-19 не подтвердился.

Фаучи подтвердил, что домашние животные могут заразиться коронавирусом. Однако он подчеркнул, что «нет никаких доказательств того, что вирус передается от домашнего животного к человеку».