Депутат Тумусов рассказал, как коронавирус повлиял на лечение онкобольных в России

Больные раком люди приезжают со всей страны лечиться в Москву и Санкт-Петербург, что объясняет прирост смертей в этих регионах. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов, комментируя статистику Росстата по смертности от новообразований в России за прошлый год.

Смертность от рака в России

Как пишет RT со ссылкой на данные Росстата, от рака в российской столице за 2019 год умерли 27,1 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 13,7 тыс. человек. В Подмосковье зарегистрировано 13,4 тыс. смертей онкобольных, Краснодарском крае — 10,3 тыс., в Свердловской области 10,2 тыс.

Самая невысокая смертность от злокачественных новообразований зафиксирована в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек) и в Магаданской области (275 человек). По всей России зарегистрировано 295,5 тыс. умерших от рака, что на 6,7 тыс. случаев больше, чем в 2018 году.

Почему мегаполисы — лидеры по числу смертей

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заметил, что «статистика — лукавая вещь», поэтому больше всего умерших от рака именно в Москве, поскольку в столице проживает больше людей.

«В Москве живет 12 млн человек, а в Магадане около 90 тысяч человек. Нужно считать по-другому, а именно — какая смертность на 100 тысяч человек. Тогда будет более объективная картина», — отметил Тумусов в беседе с ФАН.

Кроме того, все крупные онкологические лечебные учреждения находятся в Москве и Санкт-Петербурге, что также объясняет высокую смертность от опухолей в этих городах, говорит парламентарий.

«Со всей страны люди едут в онкологические центры в Москве и Санкт-Петербурге. Однако исход у людей может быть самый разный. Конечно, многие спасаются и потом едут обратно, но бывает, что и здесь отдают душу богу. Естественно, это тоже меняет статистку смертности в этих городах», — пояснил он.

Как лечатся онкобольные в период пандемии

Возникшая эпидемия коронавируса повлияла на работу профильных медицинских центров, ориентированных на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. В частности, онкохирурги и другие врачи переквалифицировались в эпидемиологов, сообщает депутат. Однако препараты для лечения опухолей все равно выдаются, а проблема состоит только в очередях на операции.

«Темпы проведения операций замедлились, потому что многие больницы перепрофилированы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Естественно, что койко-мест стало меньше. Сначала было объявлено, что вообще плановых больных не будут брать, но потом поняли, что так делать нельзя. Сейчас прием плановых онкобольных и операции идут, но из-за опасности заражения инфекцией людям предлагают потерпеть. Если человек отказывается терпеть или медицинские показатели об этом говорят, то операции проводят», — добавил Тумусов.

Напомним, в конце 2019 года появилась информация о первых массовых случаях заражения пневмонией нового типа в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

Ранее директор петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко сообщил, что люди, страдающие от онкологических заболеваний, сильнее других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией и чаще умирают от нее.