Экономист предрек кардинальные изменения на нефтяном рынке после пандемии COVID-19

Коронавирус привел к мощнейшему мировому кризису со времен Великой депрессии, экономика будет восстанавливаться довольно долго, когда начнется этап роста потребления. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

У берегов США

Часть танкеров с нефтью, которые скопились у побережья Калифорнии, в течение пяти дней покинет это место, однако большая их часть останется там на неопределенный срок. Об этом РИА Новости заявил директор диспетчерской службы порта Южной Калифорнии капитан Ким Луттит.

«Есть 20 танкеров, 14 из которых, как ожидается, останутся на неопределенный или продолжительный срок, но шесть танкеров должны уйти в течение следующих пяти дней», — заявил он.

Капитан сообщил, что всего на рейде в зоне его ответственности находится 28 кораблей. Некоторые из них также не имеют точного времени продолжения плавания. В частности, на неопределенный срок там остались стоять пять круизных лайнеров, плавание которых временно прекращено из-за пандемии нового типа коронавируса, и одно судно с автомобилями.

24 апреля у побережья Южной Калифорнии скопилось 27 танкеров. Береговая охрана назвала этот случай уникальной ситуацией. Танкеры были вынуждены встать на якорь, так как из-за переизбытка нефти на сырьевом рынке и заполненных хранилищ «черное золото» просто некуда отгружать.

Нефть негде хранить

Артем Деев отметил, что танкеры будут стоять у побережья, пока не стабилизируется ситуация с нефтью. Ее попросту негде хранить. В апреле мировое суточное потребление рухнуло из-за коронавируса на 30-35%, а это порядка 35 миллионов баррелей в сутки.

«Даже, если страны ОПЕК+ договорятся о новом сокращении добычи, ситуацию это уже не поправит: 6 марта был разорван договор стран картеля и Саудовская Аравия увеличила добычу, пообещав огромные скидки. Это привело к тому, что нефтяные котировки рухнули к 30 долларам за баррель, а в апреле американская марка WTI ушла в отрицательные значения — владельцы были готовы заплатить, лишь бы нефть забрали, так как заканчивается место в хранилище в Кушинге», — добавил Артем Деев.

Экономист заметил, что сейчас у берегов ЕС оказалось более 30 танкеров, на борту которых около 1 миллионов нефтепродуктов. У берегов США примерно столько же танкеров, часть из них останется на длительный срок, а нескольким кораблям придется искать новые порты для разгрузки.

«Ситуацию не выправляет даже решение правительства США о том, что компании могут хранить нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве», — заметил Артем Деев.

По мнению эксперта, в сложившемся нефтяном кризисе пострадают все стороны. Откровенных победителей не будет. Американским сланцевикам невыгодно добывать нефть при такой низкой цене, это может спровоцировать банкротства нефтяников. Но и крупнейшим экспортерам — России и Саудовской Аравии — такие цены на топливо вредны, так как страдают бюджеты.

«Коронавирус привел к мощнейшему мировому кризису со времен Великой депрессии, экономика будет восстанавливаться довольно долго, когда начнется этап роста потребления, нефтяной рынок может кардинально поменяться», — резюмировал Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.