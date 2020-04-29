Победителя шоу «Маска» уличили в плагиате песни Пугачевой

Москва, 29 апреля. Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя уличили в плагиате кавера на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».

В одном из выпусков Цой исполнил песню Пугачевой в необычной манере. Жюри высоко оценило видение артиста, Регина Тодоренко даже назвала кавер шедевром.

Однако позже выяснилось, что необычная адаптация песни вовсе не находка Цоя. Белорусская певица Palina рассказала, что адаптировала песню Пугачевой в таком виде еще в августе прошлого года и даже сняла клип. Певица обвинила Цоя в том, что он воспользовался ее интеллектуальным трудом, даже не поблагодарив ее.

«Обидно, что у большой дружной команды не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», — призналась певица.

Palina добавила, что не собирается судиться с Цоем, так как прав на песню у нее нет. Она отметила, что хочет поскорее забыть неприятную историю.

Напомним, участники шоу скрывали свои лица под масками. Победителем первого сезона стал Анатолий Цой, выступавший в образе Льва. Вместе с ним в финал вышли Карина Кокс (Волк), Лариса Долина (Олень) и Анна Плетнева (Попугай).

Ранее Филипп Киркоров и телеведущая Лера Кудрявцева возмутили зрителей итоговым выпуском программы «Маска» на телеканале НТВ. Зрителям не понравилось, что Кудрявцева и ее соведущий Оскар Кучера постоянно перебивают гостей и все внимание уделяют одному из членов жюри — Филиппу Киркорову.