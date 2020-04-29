Москва, 29 апреля. Более 100 человек с коронавирусной инфекцией скончались в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 5841 новом случае заражения коронавирусом в РФ за сутки. Общее число заразившихся в стране превысило 99 тысяч человек. За весь период болезнь победили 10 286 пациентов.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. В топ-5 стран по числу заразившихся попали США, Испания, Италия, Франция и Великобритания. В мире инфекция была выявлена у более чем 3,3 млн человек. Выздоровели 960 тысяч человек, умерли свыше 216 тысяч.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Пекин обвинил США в причастности к созданию нового типа вируса. Утверждения китайской стороны подтверждаются высказываниями ряда специалистов, в том числе бывшего эксперта ООН по бактериологическому оружию Игоря Никулина. По его словам, новый тип коронавируса был разработан в одной из секретных лабораторий Пентагона в 2015 году.