Сбербанк: россияне оказались «на сухом пайке»

Москва, 29 апреля. Население России сократило покупательскую активность в категории «Продовольственные магазины» на 1% год к году в период с 20 по 26 августа 2020-го. Такие данные приводятся в сообщении Сбербанка, специалисты которого проанализировали данные о тратах граждан страны.

По данным кредитной организации, неделей ранее траты на продовольствие увеличились на 14,8% в годовом исчислении. Самый сильный рост спроса населения отмечен в категории «Универсальные магазины» — плюс 66,8% к предыдущей неделе.

«Объяснить это можно по-разному. Например, тем, что к универсальным магазинам относятся и крупные маркетплейсы, интернет-магазины. Очевидно, огромная масса покупок осуществляется сегодня именно здесь: многие приспособились к жизни на самоизоляции и больше не стали откладывать покупки в долгий ящик. А возможно, россияне стали активнее готовиться к дачно-строительному сезону и снова закупаться впрок», — рассуждают в Сбербанке.

Перешла к росту и покупательская активность в категории «Бытовая техника и электроника», — она прибавила 21,9% относительно аналогичной недели прошлого года.

Параллельно развивалась и смежное направление трат — «Телекоммуникационное оборудование» (электронные устройства, роутеры, усилители сигнала Wi-Fi, оборудование, которое помогает соединить между собой различные системы передачи данных и пр.). Спрос на товары этой категории повысился на 15,4%, отмечают эксперты.

«Очевидно, потому, что россияне продолжают работать и учиться удаленно», — поясняют специалисты.

Схожими темпами рос спрос на покупки в винных магазинах, следует из данных Сбербанка. В этой категории россияне увеличили активность на 15,7%.

Самый же сильный спад спроса на неделе 20-26 апреля произошел в категориях «Авиабилеты», «Турагентства» и «Отели». В пятерку аутсайдеров также вошли такие категории покупок, как «Ювелирные изделия» и «Салоны красоты».

Таким образом наши сограждане оказались «на сухом пайке», констатируют в финансовой организации. В покупательской корзине россиян, помимо продуктов питания и мелких бытовых товаров, крупных покупок практически не было замечено.