В России зарегистрировали 5841 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Москва, 29 апреля. В России зарегистрировали 5841 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число зараженных увеличилось до 99 399. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были выявлены в 82 регионах. В оперштабе уточнили, что 44,9% зарегистрированных за минувшие сутки не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

На первом месте находится Москва — здесь зафиксировали 2220 зараженных за сутки. Кроме того, 686 случаев выявили в Подмосковье и 290 — в Петербурге. В первую десятку по новым случаям вошли Нижегородская область (131), Северная Осетия (121), Брянская (115), Тульская (90), Свердловская (90) и Ростовская (86) области, а также Дагестан (84).

В оперштабе уточнили, что за сутки зарегистрировали 108 летальных исходов, а общее число смертельных случаев выросло до 972. При этом за сутки 1830 больных с коронавирусом полностью выздоровели, за весь период наблюдений вылечились 10 286 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, пишет Infox.ru. Таким образом, выходные в нашей стране продлятся до 11 мая включительно. Глава государства призвал россиян соблюдать в эти дни меры предосторожности, чтобы противостоять дальнейшему распространению вируса, передает «Дейта».