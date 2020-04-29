В Выборге, в ночь с 28 на 29 апреля, в результате пожара одноэтажного деревянного частного дома погибли двое взрослых и шестеро детей. Возраст малышей был от 1.5 месяцев до 8 лет.

По словам соседей, семью нельзя было назвать благополучной, и дом требовал серьезного ремонта.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного подразделения, следователи-криминалисты, также на место выехал лично руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области.

Председатель СК России поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.