Поклонники Жигунова рассказали, что он нашел себе «копию Заворотнюк»

Москва, 29 апреля. Российский актер Сергей Жигунов живет с копией актрисы Анастасии Заворотнюк — Викторией Ворожбит, заявили поклонники артиста.

Как пишут средства массовой информации, Жигунов был дважды женат на одной и той же женщине. В 1985 году он сделал предложение руки и сердца актрисе Вере Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В 2007 году он развелся, когда стало известно о его романе с партнершей по фильму «Моя прекрасная няня» — Анастасией Заворотнюк. Отношения с «прекрасной няней» продлились два года, затем Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они вновь поженились 2009 году.

Как пишет издание KP.Ru, по мнению поклонников, у Жигунова завязался новый роман. Женщина является «копией Заворотнюк», на которой Сергей был готов жениться. Первые упоминания о возможной связи Жигунова и Ворожбит появились в СМИ в начале 2020 года.

Тогда стало известно и о подробностях знакомства пары. В 2018 году Сергей и Виктория впервые встретились во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Они сработались, а в 2019 году женщина стала директором мероприятия.

Кроме того, пользователи социальных сетей уверены, что Жигунов съехался с Ворожбит. Фанаты внимательно изучили аккаунты Сергея и Виктории. Они обратили внимание, что оба выкладывают фото с одной и той же геолокацией (Усадьба Абрамцево в Подмосковье). Также у Жигунова и Ворожбит появляются кадры похожих интерьеров, а главное — снимки кота по кличке Самсон (или Пыня).