Поклонники оценили обновленное лицо Айзы Анохиной после пластики

Москва, 29 апреля. Телеведущая и блогер Айза Анохина показала поклонникам плоды пластической операции. Пользователи Сети неоднозначно высказались по поводу обновленного лица звезды.

Бывшая жена рэпера Гуфа ранее говорила, что собирается лечь на стол хирурга, и многие поклонники были удивлены, что звезда, у которой, по их мнению, все идеально, готова пойти на такой шаг.

«Подтянула глазки, точнее, бровки и лобик, — рассказала 35-летняя знаменитость в Instagram. — Смотрите, здесь у меня какие-то штыри. Я конечно, лютый извращенец, но это все будет намного ниже. Не так высоко будут брови. Мне уже нравится. Никакого ботокса больше не буду колоть, потому что лоб натянут. Красотка я, да?»

Многие поклонники звезды были в недоумении — и так красивая Анохина решила себе что-то подправить. Тем не менее показанный блогером результат впечатлил ее армию фанатов. Пользователи высказали в адрес звезды множество комплиментов и начали расспрашивать ее об операции.

Однако некоторые фолловеры усмехнулись над Анохиной, которая, делая пластику, говорит об уверенности в себе.

«Делать всевозможные операции, а потом говорить об уверенности в себе», — сыронизировал пользователь с ником xyle.memes.

Отметим, телеведущая никогда не скрывала своей любви к пластической хирургии. Она уже удаляла жир из живота и рук, добавляла его в ягодицы.