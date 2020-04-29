Представитель Степаненко ответил на вопрос о молодом любовнике экс-жены Петросяна

Москва, 29 апреля. Представитель Елены Степаненко отреагировал на слухи о молодом любовнике артистки. Юмористка активно работает и не думает о личной жизни, сообщил он.

Представитель артистки напомнил, что слухи о новом увлечении Степаненко появились еще в период развода с Евгением Петросяном. Однако это чистой воды вымысел, заверил он.

«Она верующий, набожный человек. И она знает, что ее венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один», — объяснил помощник Степаненко.

Он добавил, что в течение 30 лет Степаненко «была при Петросяне», но теперь артистка раскрывается с другой стороны. Помощник не исключил, что слухи о любовнике Степаненко распустили пиарщики для того, чтобы привлечь внимание к новому шоу юмористки.

Кроме того, представитель артистки рассказала, что сейчас Степаненко живет вместе с дочкой Петросяна Викториной. Наследница называет мачеху мамой, пишет KP.RU.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе 33 года и развелись в 2018 году. Причиной разлуки артистов стал роман Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, на которой юморист женился в конце прошлого года. Новоиспеченные супруги в марте успели слетать в ОАЭ. После этой поездки появились слухи, что Петросян и Брухунова якобы успели завести ребенка.

Ранее Степаненко высказалась о возможном возвращении к ней экс-супруга юмориста Евгения Петросяна. Вероятность воссоединения с бывшим мужем она обсудила на шоу «Еще не вечер» со своей гостьей — телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.