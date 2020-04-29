Корнилов рассказал, как подготовить мировое сообщество к глобальным вызовам

Политолог Владимир Корнилов допустил, что для противостояния глобальным вызовам следует наделить ВОЗ и ООН более серьезными исполнительными полномочиями.

Ранее заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения 5 звезд» Фабио Массимо Касталдо в интервью РИА Новости сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции вскрыла слабость и практически полную неготовность мирового сообщества к таким вызовам.

«Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, показала слабость международного сообщества, его почти полную неготовность перед лицом недооцененной, а порой даже высмеянной биологической угрозы​​​. Это предопределило опоздание в реакции со стороны многих правительств и, как следствие, огромную растерянность и неспособность к координации, которые ускорили деструктивное воздействие вируса», — сказал европейский политик.

Неправильный подход политиков к решению проблемы с COVID-19, по крайней мере на начальной стадии его распространения, продемонстрировал полное отсутствие дальновидности при планировании и принятии решений.

«Перед лицом необходимости обновления многосторонности, в ситуации, которая показала важность многосторонних механизмов, позволяющих разрешать экзогенные кризисы общими усилиями и структурированным образом, пандемия, похоже, напротив в слишком многих случаях породила сильную закрытость, восстановив границы вместе с неподдельной националистической риторикой», — указал Касталдо.

С заявлением заместителя председателя Европарламента согласился известный российский политолог, публицист, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что международные медицинские организации несколько раз предупреждали политиков о возможной вспышке заболевания.

«Они говорили, что при такой структуре человечество не будет готово к вспышке новых вирусов и заболеваний, это очевидный факт. Другое дело, что в крайности впадать тоже нельзя, как это сделал Трамп (45-й президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН), заявивший, что возьмет и лишит финансирования ВОЗ, поскольку она оказалась бесполезной. То есть лишить финансирования ту самую организацию, которая его предупреждала об опасности этой пандемии еще в тот момент, когда он с трибуны кричал, что это совершенно не страшно. Спрашивается, кто ж ему доктор? Да, можно предъявлять претензии к ВОЗ, к ООН, к любым другим международным структурам, просто надо понимать, а что же вместо этого?» — задается вопросом политический аналитик.

Корнилов добавил, что альтернативы указанным организациям пока не существует и, если у кого-то из европейских политиков есть идеи по поводу того, чем можно заменить ВОЗ и ООН, пусть предлагают. Однако пока мы слышим только критику, без каких-либо конструктивных предложений. По словам собеседника ФАН, ситуацию можно изменить, если наделить международные организации более серьезными исполнительными полномочиями.

«Но пока мы видим обратную тенденцию — почти все ругают ВОЗ и чуть ли не требуют его замены. Вот в Америке существует структура для борьбы с пандемиями и эпидемиями, которая называется CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — Прим. ФАН), это официальная структура, которая по идее должна реагировать на пандемии и предупреждать о них. И в итоге оказалось, что она совершенно никак не задействована в борьбе с новой инфекцией в Соединенных Штатах. Вот соответственно надо задаться вопросом — ВОЗ, вероятно, все-таки можно сделать более эффективной организацией, наверно можно наделить ее определенными полномочиями, в том числе исполнительного характера для того, чтобы принимать более жесткие решения. Но мы же понимаем, что с этим не согласиться значительная часть мощных, сильных государств мира, поскольку это будет означать передачу определенного рода полномочий национального характера в какую-то наднациональную структуру», — продолжает Владимир Корнилов.

Однако на это в настоящее время никто не пойдет, так как это будет означать нарушение компромисса, ради которого ООН и создавалась.

«Поэтому тут надо искать золотую середину между чувством взаимной необходимости и в то же время между национальными суверенитетами», — заключил эксперт.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в настоящее время в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.