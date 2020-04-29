Захарова заявила о нежелании России обострять отношения с Чехией

Москва, 29 апреля. Россия не хочет обострять отношения с Чехией и делает все, чтобы этого не произошло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию чешских СМИ о «покушении» на пражских чиновников.

«Мы бы этого очень не хотели, мы делаем все, чтобы этого не было», — сказала дипломат, отвечая на вопрос, можно ли охарактеризовать отношения Москвы и Праги как напряженные.

По словам Захаровой, отношения между двумя странами должны развиваться на взаимоуважительной основе, и для этого всегда были веские основания.

«И почему мы видим цепочку целого ряда действий иной направленности — у меня большой вопрос», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова отметила, что публикации в чешских СМИ и заявления некоторых чешских политических и общественных деятелей могут вызывать только недоумение. Она также сообщила, что проблемы в отношениях двух стран есть, но их можно решать «нормальными путями».

«А в данном случае речь идет о каких-то бесконечных рукотворных проблемах, которых и быть-то не могло и появление которых явно говорит о их искусственном характере», — заявила Захарова.

Представитель МИД призвала соответствующие структуры и ведомства представить доказательства громких заявлений или опровергнуть эти обвинения.

Напомним, ранее в чешском журнале Respekt появилась публикация о том, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. Комментируя эту статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее «уткой».