Росгвардейцы попросили москвичей оставаться дома

Москва, 29 апреля. Накануне майских праздников сотрудники столичного главка Росгвардии сняли социальный ролик «Оставайтесь дома», в котором попросили москвичей ответственно соблюдать режим самоизоляции. В съемках приняли участие сотрудники подразделений ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В коротком видео они объясняют, что самоизоляция поможет снизить нагрузку на врачей и ускорить встречу людей с близкими и друзьями по завершению пандемии.

Добавим, что в эти дни росгвардейцы проводят разъяснительные беседы с горожанами, напоминают москвичам и жителям столицы о важности выполнения санитарно-эпидемиологических мер по профилактике новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции.