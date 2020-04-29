Две пациентки с коронавирусом скончались в Удмуртии

Ижевск, 29 апреля. Две женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Удмуртской Республике. Пациентки страдали сердечной и почечной недостаточностью. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«У пациентки 57 лет была хроническая сердечная недостаточность, вторая пациентка — 73 года, скончалась от нарастающей почечной недостаточности», — рассказал Бречалов.

29 апреля на территории региона официально зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, пятеро из них подхватили инфекцию после контакта с ранее заболевшими людьми, еще двое — пациент и медсестра из городской больницы №1.

«Один ребенок из Грахово — контактный по семейному очагу и один житель Воткинска, который ранее вернулся из Москвы. По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц», — заявил Бречалов.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрированы 228 случаев заражения опасной инфекцией, 28 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, восемь скончались.