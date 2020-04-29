Психолог рассказала, как подготовиться к выходу из самоизоляции

Москва, 29 апреля. Ограничительные меры из-за коронавируса могут быть сняты в ряде регионов уже в ближайшее время. Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как правильно выходить из самоизоляции.

Возвращение к привычному образу жизни может стать стрессом для организма. Тиунова отметила, что к выходу из самоизоляции не стоит относиться как к возвращению из отпуска.

«Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина – это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее, мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас «включается» совершенно естественным образом», — заявила психолог в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовала заранее начинать строить планы после самоизоляции, составлять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. При этом стоит уделить время не только рабочим задачам, но и составить список своих желаний.

Особое внимание стоит уделить режиму сна – необходимо заранее приучить себя вставать и ложиться вовремя. Кроме того, психолог рекомендовала сохранять восьмичасовую активность, а не растягивать дела на весь день. Также можно примерить более формальную одежду, чтобы привыкнуть.

«Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться», — добавила эксперт.

Тиунова подчеркнула, что не стоит ругать себя за неправильно потраченное время и упущенные возможности.

Ранее врач-психотерапевт Андрей Курпатов предупредил, что около 20% россиян по окончанию карантина могут столкнуться с рядом проблем психологического характера, включая различные виды зависимостей. Он отметил, что во время пандемии россияне погрузились в цифровую зависимость, что неизбежно скажется на их здоровье и социальных связях. Другие эксперты добавили, что список возможных психических расстройств не ограничивается лишь цифровой зависимостью.