Дарья Мороз нашла нового избранника после развода с Богомоловым

Москва, 29 апреля. Бывшая жена режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз призналась, что нашла нового избранника после развода. О возлюбленном она рассказала в прямом эфире на странице актрисы Агаты Муцениеце в Instagram.

«Личная жизнь есть, но я не готова о ней говорить. Она не напоказ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство», — отметила Мороз.

Сейчас актриса одна воспитывает их с Богомоловым дочь Аню, напоминает издание «Дни.ру». Мороз рассказала, что девятилетняя девочка на время переехала к отцу, при этом режиссер проявил себя как внимательный папа — он пристально следит, как дочь посещает дистанционные занятия и выполняет домашние задания.

Также Дарья Мороз призналась, что восхищена участием в проекте «Танцы со звездами», из которого она уже выбыла. Актриса сообщила, что шоу помогло ей бороться с хандрой и апатией в период самоизоляции.

«Хочется быть в балансе, уравновешенным человеком», — отметила Мороз.

Напомним, сейчас Константин Богомолов женат на скандальной телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Ранее Дарья Мороз рассказала, что Собчак не оказала никакого влияния на их развод с режиссером. По словам актрисы, они с мужем расстались еще до того, как он завязал отношения с журналисткой. Также Мороз отметила, что им с Богомоловым удалось разойтись цивилизованно и сохранить дружеские отношения.